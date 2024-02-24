«أوقاف شمال سيناء» تحتفل بليلة النصف من شعبان

احتفلت مديرية أوقاف محافظة شمال سيناء، بعد صلاة العشاء، بليلة النصف من شعبان، بمسجد النصر، أحد أكبر مساجد المحافظة.

تحويل القبلة حدث عظيم للأمة الإسلامية

قال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء في كلمته خلال الاحتفال، إن تحويل القبلة حدث عظيم، وجاءت الروايات بأن التحويل جاء للمسلمين وهم ركوع، فقاموا بتحويل قبلتهم مباشرة، ولم ينتظروا انتهاء الصلاة.

وأضاف «مرزوق»، أن هذا يدل على طاعة أمر الله، ورسوله الكريم، ويعلمنا كيف نطيع ولي الأمر دون مجادلة، أو مشاحنة.

شعبان بداية الاستعداد لشهر رمضان الكريم

قال الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش، إن الاحتفال جمع العديد من الأهالي، بحضور شيوخ الوعظ من الأوقاف، وشيوخ الأزهر الشريف.

وأضاف عزام، أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان، بداية الاستعداد لشهر الصوم رمضان المبارك.

فيما أكد الدكتور رمضان خميس، من علماء منطقة الوعظ، أهمية المنح والعطايا التي جاءت للأمة الإسلامية في شهر شعبان، وكيف كان الرسول الكريم ينتظروه هو والصحابة الأجلاء.

اختتمت الاحتفالية بفاصل من التواشيح والابتهالات، التي قدمها على مدار أكثر من ساعة ونصف الشيخ محمود السيد غنام، أحد شيوخ الوعظ بمديرية أوقاف شمال سيناء.