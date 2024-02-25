دورة «فقه الصيام» لـ50 من شيوخ الوعظ بأوقاف شمال سيناء

عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الأحد ندوة علم وفقه، لخمسين من شيوخ الوعظ بالمديرية، وذلك بمقر المركز الثقافي الإسلامي بالعريش.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء في بيان له، إن الندوة تركزت حول فقه الصيام، وتعليم الأهالي أركان الصوم، وسنة السحور، وشرعيته.

وأضاف مدير الأوقاف، أن التعليمات جاءت لشيوخ الوعظ بشرح معنى الرحمة الإلهية في التشريعات الإسلامية، وآداب ومفطِّرات الصيام وتشريعاتها، وسنة السحور، وأحكام السواك للصائم، والتحقق من زيادة التقوى، وتناول كذلك الحديث عن القضايا المعاصرة والفتاوى.

دروس وعظ على مدار شهر رمضان بمساجد المحافظة

بدوره أكد الشيخ عبد الباقي جودة مدير الدعوة، أنه دائما ما يكون هناك قضايا خلافية في الصوم والنوافل، لذا كان يجب التوضيح للأهالي على يد علماء الوعظ، والذين سوف يتم نشرهم بمساجد المحافظة على مدار شهر رمضان، لمتابعة أسئلة الأهالي والمصلين والصائمين.

تنفيذ تعليمات الوزارة بعقد دروس الوعظ للأهالي

وقال الشيخ حسين البنديري مدير المتابعة، إن مديرية أوقاف شمال سيناء، تعمل على تنفيذ تعليمات الوزارة، بالعمل على فهم الدين الإسلامي الوسطي، وعدم الإفتاء بغير علم.

وحضر الندوة الشيخ ممدوح سيد مفتش إدارة شرق العريش، وعدد من شيوخ المتابعة بالمديرية.