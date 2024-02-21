تركيب محول كهرباء جديد لدعم قرى غرب الشيخ زويد شمال سيناء

واصلت شركة الكهرباء في الشيخ زويد، بدعم القرى بمولدات كهربائية جديدة بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وذكر مجلس مدينة الشيخ زيد في بيان له، أنه تم وصول محول كهرباء لتجمع أبو عاصي غرب الشيخ زويد، وجاري التركيب.

تركيب 4 محولات جديدة غرب الشيخ زيد

وأضاف مجلس المدينة، أنه استكمالا لعملية تركيب المولدات الكهربائية والخطوط، تم تركيب 4 محولات كهربائية في تجمعات وقرى غرب الشيخ زويد، حيث تم تركيب مولد بقرى «الغراء، والشلاق، والثومة»، وجاري تركيب مولد تجمع أبو عاصي.

وأشار مجلس مدينة الشيخ زويد، إلى أن تركيب المولدات والكابلات والخطوط الجديدة، هو دعم لعملية تركيب محطات تحلية في القرى بناء على تعليمات المحافظة، والتي بدأت في تركيب محطة تحلية لكل تجمع وقرية في الشيخ زويد، وذلك لرفع المعاناة عن الأهالي من سكان القرى في عملية نقل المياه من مسافات بعيدة.

تغيير خطوط الكهرباء القديمة جنوب المدينة

وفي السياق نفسه قامت شركة الكهرباء بالشيخ زويد، بتغير خطوط الكهرباء في قرية أبو العراج وطريق الظهير، فيما يتم تحويل الخطوط من هوائية إلى أرضية في المنطقة الواصلة من الشلاق، وطريق أبو الفرج، ومنطقة الوحشي، وطريق العكور جنوب الشيخ زويد.

الجدير بالذكر، أن مدينة الشيخ زويد شهدت عملية تجديدات في خطوط الكهرباء، وتركيب اللوحة الجديدة في المقر الجديد، والعمل على دعم المولدات الموجودة بوسط المدينة بأخرى أكبر سعة لزيادة خطوط المشتركين من الأهالي.