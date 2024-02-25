«التعليم»: بدء امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة في 10 يونيو

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع اللجنة المسؤولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات

ووجَّه الدكتور رضا حجازي اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما وجَّه الوزير بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

الإعلان عن جدول الامتحانات قريبا للطلاب

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات قريبا للطلاب.