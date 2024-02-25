افتتاح فعاليات المهرجان الكشفي في دورته الـ43 بجامعة الإسكندرية (صور)

افتتح الدكتور علي عبد المحسن، المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، المهرجان الكشفي في نسخته الـ43 والدورة الإرشادية الـ15 لجوالي وجوالات جامعة الإسكندرية، والمنعقدة بملعب المدينة الشبابية بأبي قير بمشاركة 380 جوالا وجوالة من 19 كلية من كليات جامعة الإسكندرية، وتستمر الفعاليات على مدار 9 أيام.

وفي كلمته، وجّه عبد المحسن الشكر للعمداء والوكلاء والطلاب المشاركين في المهرجان، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة الجوالة، والمشرفين بجميع الكليات على التنظيم المشرف الذي يؤكد على نجاح العمل الجماعي.

نماذج أساسية للمعيشة اليومية

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية لا تدخر جهدا في تقديم أشكال الدعم لطلابها، متمنيا زيادة الأنشطة الطلابية خلال العام، وفي ذات السياق تفقد أرض الجوالة لعشائر جامعة الإسكندرية والتي تعرض نماذج أساسية للمعيشة اليومية.

ندوات توعوية للشباب

ومن المقرر أن تقام على هامش المهرجان عدة ندوات يُعد من أهمها «ندوة عن الإدمان»، للتوعية بأخطار المخدرات على صحة شبابنا والتي تنظمها إدارة الشئون الوقائية قسم التثقيف الصحي بالإدارة العامة للوحدات العلاجية بالجامعة.