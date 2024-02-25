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القنوات الناقلة لمسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق رمضان 2024

كتب:

أميرة عزالدين
08:03 م | الأحد 25 فبراير 2024
غادة عبدالرازق مسلسل صيد العقارب

غادة عبدالرازق مسلسل صيد العقارب

أوشك الموسم الرمضاني على الانطلاق في الأيام القليلة المقبلة، والذي ينتظره الجمهور ويضم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية ما بين التشويقي والدرامي والأكشن.

القنوات الناقلة لمسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

وأعلنت قناة CBC عن عرض مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر شاشتها الموسم المقبل، وقامت الصفحة الرسمية للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر بوستر العمل، وعلقت عليه قائلة: «انتظروا النجمة غادة عبدالرازق وباقة من أقوى النجوم في مسلسل صيد العقارب حصريًا على CBC في رمضان  شهر الفرحة».

دور غادة عبدالرازق في مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب، حول شخصية عائشة وهي غادة عبدالرازق وتعمل في تجارة العقارب، وتقوم باستخلاص سمها وبيعها، وتتعرض لحادث قتل في عائلتها تقلب الأحداث رأسًا على عقب ويجعلها في حالة انتقام وصراع طويلة.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة  عبدالرازق، سيمون رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

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بقلم أميرة عزالدين