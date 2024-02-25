مسلسل صيد العقارب يدعم ذوي الهمم.. تعرف على دور شقيق غادة عبدالرازق

أثار البرومو الرسمي لمسلسل صيد لعقارب، الذي عرضته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الأيام الماضية، تفاعل وإعجاب قطاع كبير من الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبروا عن حماسهم لمتابعة المسلسل خلال شهر رمضان المبارك، والذي يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ويلقي الضوء ضمن أحداثه على حياة ذوي الهمم.

إلقاء الضوء على حياة ذوي الهمم

تتناول أحداث مسلسل صيد العقارب قصة حياة عائشة التي تجسدها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة تعمل في تجارة العقارب من خلال استخلاص سمها وبيعه، ولديها أخ من ذوي الهمم، يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر، والذي يتلقى العطف والاهتمام من قبل جميع أفراد الأسرة، مراعاة لحالته ولإعطائه شعورًا إيجابيًا بأنه فرد عادي ضمن أفراد المجتمع.

وتتصاعد الأحداث في المسلسل بقتل شقيق البطلة على يد عائلة زوجها، ما يدفعها للانتقام خلال صراع تقوده بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

مشاركة ذوي الهمم للمرة الثانية

ويُعتبر مسلسل صيد العقارب هو العمل الثاني الذي تخوضه الفنانة غادة عبد الرازق بمشاركة ممثل من ذوي الهمم، إذ قامت ببطولة أم ترعى ابن من ذوي الهمم في مسلسل تلت التلاتة الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2023.

مسلسل صيد العقارب يتكون من 30 حلقة وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم.