القنوات الناقلة لمسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2024

ينتظر جمهور ومحبو الفنان مصطفى شعبان عرض مسلسلة الرمضاني المعلم 2024 والذي يجسد من خلاله دور معلم في شادر السمك.

القنوات الناقلة لمسلسل المعلم

وكشفت قناة الحياة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن عرض مسلسل المعلم لمصطفي شعبان علي قنواتها.

مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.