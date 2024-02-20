المخرج مرقس عادل ينشر البوستر الدعائي لمسلسل المعلم: عمل مختلف وممتع

نشر المخرج مرقس عادل، البوستر الدعائي لمسلسل «المعلم»، عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، والذي ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل.

وتضمن المنشور: «مسلسل المعلم رمضان 2024 ربنا يدينا نجاح وقبول على قد تعبنا وأكتر، بوعدكم بعمل مختلف وممتع ويحترم المشاهدة دعواتكم».

مرقس عادل يكثف تصوير مشاهد المعلم

ويواصل مرقس عادل تصوير مسلسله الجديد «المعلم»، إذ يكثف تصوير مشاهد سوق السمك من أجل سرعة دخول العمل إلى المونتاج، وتسليم أكبر عدد من الحلقات إلى القناة العارضة .

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.