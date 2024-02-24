مصطفى شعبان وسهر الصايغ ثنائي للمرة الثانية في مسلسل المعلم

تظهر العديد من الثنائيات خلال الدراما الرمضانية لعام 2024، أبرزهم الفنان مصطفى شعبان، والفنانة سهر الصايغ، في مسلسل المعلم إذ تنشأ بينهما قصة حب، تتوج بالزواج والإنجاب، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي بل ظهرا من قبل خلال مسلسل بابا المجال.

ظهر الفنان مصطفى شعبان في برومو مسلسل المعلم، متزوجًا الفنانة سهر الصايغ، ويعيشان قصة حب ولديهم طفل، ولم تمكن المرة الأولى لهذا الثنائي، إذ ظهرا في مسلسل بابا المجال، الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني 2023، وانتهت الحلقة الأخيرة بزواجهما بعد قصة حب طويلة.

قصة مسلسل المعلم رمضان 2024

يلعب الفنان مصطفى شعبان دورًا جديدًا، من خلال مسلسل المعلم، الذي سيعرض خلال السباق الرمضاني لعام 2024، ويؤدي دور تاجر سمك يتعرض للكثير من المصاعب، التي تواجهه في حياته، خاصة بعض وفاة والده، إذ يحاول حماية عائلته، من الأشخاص الذين يرغبون في تدميره.

طاقم عمل مسلسل المعلم

يؤدي الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل المعلم، مع مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، منذر ريحانة، أحمد بدير، سلوى خطاب، حجاج عبدالعظيم، انتصار، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم.

قصة مسلسل بابا المجال

أما مسلسل بابا المجال، ظهر خلاله الفنان مصطفى شعبان، بدور ميكانيكي يتعرض للأزمات، ويقع في حب سهر الصايغ، ويواجه عواقب وخيمة، وخلافات الشديدة بين العائلتين، إلا أنه ينجح في الزواج منها، وشاركه في البطولة عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، نسرين أمين، جومانا مراد ، والعمل الدرامي من إخراج أحمد خالد موسى.