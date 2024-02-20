بطل فيلم البعبع.. والدة الطفل جان رامز تكشف كواليس مشاركته في مسلسل المعلم

بنظرات حانية وفرحة مرسومة على وجهها، كانت تشاهد طفلها جان رامز، خلال تصويره مسلسل المعلم، برفقة الفنان مصطفى شعبان، والفنانة سهر الصايغ، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

جان رامز.. بطل فيلم البعبع

خطف الطفل «جان» قلوب الجماهير بعد ظهوره في فيلم «البعبع»، مع الفنان أمير كرارة، لخفة دمه التي ظهر بها، ما جعل الجميع يشيد بأدائه وقدرته العالية في التمثيل، وعند عودته من جديد في مسلسل المعلم، وسط حالة من الفرحة والتشويق لرؤيته من جديد.

مصطفى شعبان أول من رشح جان لمسلسل المعلم

بعد ظهور جان رامز في فيلم «البعبع»، كان هو المرشح الأول لدور الطفل في مسلسل المعلم، وفق ما أوضحته والدته خلال حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن الجميع أحب «جان» بعد ظهوره مع الفنان أمير كرارة، وكان الفنان مصطفى شعبان أول من رشحه للدور في مسلسله.

المؤلف والمخرج في مسلسل المعلم، كانا ضمن الأشخاص الذين رشحوا «جان» بقوة لمسلسل المعلم: «دور جان في المسلسل مفاجأة.. هو مبسوط جدا بالدور ده وبمشاركته مع أستاذ مصطفى وأستاذة سهر الصايغ» وفق تعبير الأم.

علاقة قوية ولطيفة جمعت بين الطفل جان رامز وأبطال مسلسل المعلم، أحمد فؤاد سليم، ومصطفى شعبان، وسهر الصايغ: «الأبطال لطاف أوي مع جان وهو حبهم جدا وحب التعامل معاهم خاصة أن دي المرة الأولى» على حد تعبير والدة جان، موضحة أنه كان يعود فرحًا للغاية عند عودته إلى المنزل، مشيرة إلى أن «جان» يستعد إلى العمل في مسرحية برفقة الفنان أحمد حلمي.