بعد الانخفاض الكبير تشتري ذهب ولا تبيع؟.. خبير يجيب

شهدت أسعار الذهب في السوق ومحال الصاغة تراجعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي أعاد لأذهان المواطنين الراغبين في الاستثمار «بعد انخفاض الكبير تشتري ذهب ولا تبيع؟»، وهو السؤال الذي تبادر إلى أذهان الكثيرين.

ناجي فرج: انخفاض سعر الذهب سببه مبادرة زيرو جمارك

من جانبه، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن التراجع في أسعار الذهب بالسوق المحلي جاء على خلفية تطبيق مبادرة «زيرو جمارك»، حتى قبيل توقيع الصفقة الاستثمارية ما بين مصر والإمارات.

وأضاف «فرج»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن دخول كميات كبيرة من الذهب في السوق المصري أدى إلى وجود وفره بالمعروض، مع الثبات الكبير في معدلات الشراء، الأمر الذي انعكس في النهاية على تراجع الذهب لأكثر من 400 جنيه دفعه واحدة، مشيرا إلى أن الأفراد هم الذين يحددون مدى رغبتهم في الشراء، حيث أن الوقت المناسب للشراء هو الوقت الذي يحدده الفرد أو يحتاج إليه للمشغول الذهبي.

سكرتير شعبة الذهب: الوقت مناسب للشراء الآن

فيما قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الوقت الحالي يعد الأنسب في شراء المعدن الأصفر، على خلفية تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية، خاصة مع إعلان الحكومة أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، الأمر الذي ترتب عليه ضخ كمية كبرى من العملة الصعبة.

وأضاف «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم سيتجه كثيرا من الأشخاص لبيع جزء من مدخراتهم في الذهب من أجل شراء ما يحتاجونه في الشهر الكريم، مشيرا إلى أن الأسعار ستستقر لفترة كونها الأسعار المتعارف عليها فيما يخص بورصة الذهب العالمية.