«الوزراء»: أسعار السلع الأساسية انخفضت بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة يوفر موارد دولارية ضخمة للدولة المصرية تمكنها من اكتفاء الاحتياجات الأساسية للمواطنين على رأسها الأدوية ومدخلات الإنتاج والسلع الغذائية الاستراتيجة.

نرصد السلع الموجودة في الجمارك

وشدد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم جاء في إطار متابعة توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الأساسية الاستراتيجية، والاجتماع تناول توفير التمويل المطلوب للسلع ومستلزمات الإنتاج، وتم استعراض التقارير لرصد ما يوجد في الجمارك من سلع استراتيجية وأدوية وأعلاف.

خطة للإفراج عن السلع من الجمارك

وأوضح أنه سيكون هناك خطة للإفراج بصورة متتابعة عن السلع بالجمارك وفقًا لأولويات الدولة واحتياجاتها، منوهًا بأننا سنشهد المزيد من التحسن في أسعار السلع وزيادة كمياتها في الأسواق، مؤكدًا أنه بدأت أسعار السلع الأساسية تنخفض بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة.

عدم توافر العملة الصعبة

ونوه بأن الشكوى الدائمة كانت لرجال الأعمال هو من عدم توافر العملة الصعبة والدولار وتوفير الدولار بسعر البنك المركزي سيغطي احتياجات الشركات ويدعم من قدرتهم على تخفيض الأسعار.