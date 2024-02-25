القنوات الناقلة لمسلسل محارب بطولة حسن الرداد في رمضان 2024

ينتظر جمهور الفنان حسن الرداد عرض مسلسله الرمضاني 2024 محارب، ما جعل الجمهور يبحث عن القنوات الناقلة لمسلسل محارب بطولة حسن الرداد رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل محارب بطولة حسن الرداد

ومن القنوات الناقلة لمسلسل محارب بطولة حسن الرداد رمضان 2024 قناة CBC حسبما أعلنت القناة عبر إنستجرام؛ إذ نشرت البوستر الدعائي لمسلسل محارب والذي يحمل صورة حسن الرداد معلقة: انتظروا النجم حسن الرداد مع أقوى النجوم في مسلسل محارب حصريًا على CBC في رمضان شهر الفرحة، دراما المتحدة.

أبطال مسلسل محارب

ويضم مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.