استقبال أول رحلة سياحية من بيلاروسيا في مطار العلمين الدولي (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استقبال رحلة طيران قادمة من دولة بيلاروسيا إلى مطار العلمين الدولي، كأول رحلة تصل من بيلاروسيا، لزيارة المعالم السياحية في الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، وعلى متنها 115 سائحاً، خلال الرحلة التابعة لشركة افياري للطيران، ووجه المحافظ بحسن استقبالهم في المطار.

استقبال الطائرة برش المياه

واستقبل محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، اليوم، الرحلة القادمة إلى مطار العلمين الدولي، والتي جرى استقبالها برش المياه كطقوس لأولى الرحلات مع استئناف رحلات الشركة بتفويج رحلات عديدة من شهر يونيو المقبل، بواقع عدد 4 رحلات شارتر شهرياً، لحين انتهاء موسم الصيف السياحي الجديد.

هدايا عينية للسياح من بيلاروسيا

وأكد محافظ مطروح، أنه جرى استقبال ركاب الرحلة القادمة من بيلاروسيا بالهدايا العينية، وكتيبات باللغة الروسية، عن سيوة والعلمين ومرسى مطروح، كما جرى إهدائهم تمور من واحة سيوة وبعض الهدايا العينية المعبرة عن تراث محافظة مطروح.