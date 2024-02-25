قبل «ديربي الأرض» مع بوكا جونيورز.. ريفربليت يغرد: من أعماق قلبي أتيت لرؤيتك

نشر الحساب الرسمي لفريق ريفربليت على منصة إكس «تويتر سابقا»، تغريدة مساء اليوم، قبل انطلاق «ديربي الأرض» أو قمة الغضب والموت التي تجمع الفريق مع غريمه الأزلي بوكا جونيورز، على ملعب «ماس مونومنتال».

تغريدة مرفقة بصور مشجعين

ومن المقرر أن تنطلق قمة الغضب والموت رقم 261 بين الغريمين التقليديين في كرة القدم الأرجنتينية ريفربليت وبوكاجونيورز، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة.

وقال حساب ريفربليت الرسمي عبر منصة إكس «تويتر سابقا» في تغريدة: «من أعماق قلبي أتيت لرؤيتك»، ونشر الحساب صورا لجماهير النادي أثناء توجهه إلى ملعب «ماس مونومنتال» قبل ساعات من انطلاق صافرة بداية القمة.

وكان ريفربليت حقق الانتصار على غريمه التقليدي بوكا جونيورز، في 1 أكتوبر 2023، بهدفين نظيفين على ملعب «لا بومبونيرا» في الأسبوع السابع من بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.