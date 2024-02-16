قبل جولة الديربيات بالدوري الأرجنتيني.. ريفربليت يستعد لبوكا جونيورز بلقاء بانفيلد

تنطلق الجولة السادسة من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، مساء الغد، قبل الجولة السابعة التي تحمل اسم «جولة الديربيات» التي تشهد قمة بين ريفربليت وبوكا جونيورز، بلقاء سان لورينزو وتيجري على ملعب «بيدرو بيديجاين»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.

ريفربليت يستضيف بانفيلد على «ماس مونومنتال»

ويستضيف ريفر بليت بانفيلد على ملعب «ماس مونومنتال»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من فجر يوم الاثنين المقبل.

وعلى ملعب «سيوداد دي لانوس»، يحل بوكا جونيورز ضيفا على لانوس، في مباراة تنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر يوم الاثنين المقبل.

ويستضيف راسينج كلوب، جودوي كروز، فجر بعد غد الأحد، على ملعب «الرئيس خوان دومينجو بيرون»،كما يلتقي روزاريو سينترال بخيمناسيا لابلاتا على ملعب «جيجانتي دي أروييتو» في تمام الساعة الثانية من فجر بعد غد الأحد.

فيليز سارسفيلد يلتقي هوراكان على ملعب «خوسيه آمالفيتاني»

وفي تمام الساعة العاشرة من مساء بعد غد الأحد، يلتقي فيليز سارسفيلد، هوراكان على ملعب «خوسيه آمالفيتاني»، وفي التوقيت ذاته، يستضيف أنيستتوتو، إنديبندينتي على «خوان دومينجو بيرون».

ومساء يوم الاثنين المقبل، يلتقي ديبورتيفو ريسترا بأتليتيكو توكومان على ملعب «جييرمو لازا»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة الثانية عشرة والربع من فجر يوم الثلاثاء المقبل، يستضيف باراكاس سينترال، تاليريس كوردوبا على ملعب «كلاوديو فابيان تابيا»، وفي نفس التوقيت تقام مباراة إستوديانتس ونيولز أولد بويز على ملعب «خورخي لويس هيرسشاي».

ويلتقي يونيون سانتا، بلاتينسي على ملعب «15 دي أبريل» في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر يوم الثلاثاء المقبل، وفي التوقيت ذاته، يحل سارمينتو ضيفا على بيلجرانو، في مباراة تجمع بين الفريقين على ملعب «خوليو سيزار فياجرا».

وفي تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، تقام مباراة أرجنتينوس جونيورز وإنديبندينتي ريفادافيا على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا».

وتختتم مباريات الجولة الساسة من بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، فجر يوم الأربعاء المقبل، بمباراة ديفينسا خوستيكا وسينترال كوردوبا،على ملعب «نوربرتو توماجيلو»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الواحدة فجرا.