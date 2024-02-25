القنوات الناقلة لمسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني رمضان 2024

كشفت قناة dmc، منذ قليل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن الأعمال الدرامية المقرر عرضها على شاشتها خلال موسم رمضان، ومن ضمنها مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني.

القنوات الناقلة لمسلسل أكرم حسني

ونشرت قناة dmc البوستر الدعائي الذي يحمل صورة أكرم حسني معلقة: انتظروا النجم أكرم حسني ومسلسل بابا جه في رمضان شهر الفرحة حصريًا على شاشة dmc دراما المتحدة.

مسلسل بابا جه

ويشارك أكرم حسني خلال السباق الرمضاني من خلال مسلسل بابا جه الذي ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة؛ بطولة نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، كتابة وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.