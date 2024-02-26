طريقة سحرية لتنظيف زجاج الفرن.. «مش هيتكسر منك»

هل تعاني من تراكم الدهون وبقع الحروق على زجاج فرن البوتجاز؟ هل يزعجك تشويه شكله وفقدانه لمعانه؟ لا داع للقلق، في هذا التقرير، نُقدم لك أسهل طريقة لتنظيف زجاج الفرن دون تعب أو جهد، ودون خطر كسره.

تُعدّ مشكلة تراكم الدهون على زجاج فرن البوتجاز من أكثر المشكلات التي تواجهها ربات البيوت، فهي تتسبب في تشويه شكل البوتجاز وإفقاده لمعانه، وعند تنظيفه، قد تغفل الكثير منهن عن الطريقة الصحيحة للتنظيف، مما قد يتسبب في كسره.

تنظيف زجاج فرن البوتاجاز

هناك طرق عديدة يمكن من خلالها تنظيف زجاج فرن البوتجاز الذي يستخدم لحماية المستخدم من الحرارة الشديدة التي تتولد داخل البوتاجاز، ومنها:

- في البداية يتم فتح باب الفرن لينظف وهو بارد وكذلك زجاج غطاء البوتاجاز.

- سكب نصف كوب من الخل الأبيض «غير مخفف» على زجاج الفرن والبوتاجاز.

- ترك الخل على زجاج الفرن والبوتاجاز لمدة نصف ساعة.

- يتم فرك زجاج الفرن والبوتاجاز بالصابون السائل.

- يتم توزيع المزيد الخل لإزالة الدهون المتركمة على الزجاج.

- امسحي زجاج الفرن والبوتاجاز بفوطة مبللة بالماء لإزالة الصابون

- يتم تكرار هذه الخطوة ليعود زجاج نظيف ولامع.

خطوات تنظيف فرن البوتجاز

وجاءت من ضمن الطرق التي تساعد تنظيف زجاج فرن البوتاجاز، من خلال استخدام ربع كوب خل و ماء ساخن، وأيضًا 3 ملاعق صغير بيكنج صودا، بالإضافة إلى صابون سائل، وفقًا لما ذكره موقع «polished habitat».

أكد الموقع أهمية إضافة الصابون والماء الدافئ والخل، ويتم وضعها في «بخاخة»، بعد ذلك يتم رش جزء من الخليط على زجاج الفرن المفتوح، وإضافة بيكنج الصودا على السائل لإذابة الدهون.