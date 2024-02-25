خلطة فعالة لتنظيف الخشب من الدهون والأتربة.. «البيت هيرجع يلمع تاني»

نظافة المنزل هي أكثر ما تسعى إليه السيدات، وخاصة تنظيف خشب الأثاث المنزلي، فهناك دائما توجد عقبات في تنظيفها بسبب وصول الدهون إلى مناطق يصعب تنظيفها، لذلك تسعى السيدات إلى البحث عن طريقة جديدة لتنظيف الخشب، حتى يظهر بشكل لائق لها ولمنزلها.

تنظيف الخشب

يُعد الخشب من أكثر المواد استخدامًا في المنازل، لذلك تسعى السيدات إلى ظهوره بشكل جميل وجذاب، ووفق ما نشره موقع «realsimple» أن هناك خلطة سحرية مكوناتها في المنزل يمكن أن تحافظ على نظافة الخشب وإزالة الدهون والأتربة من عليه.

ويمكن تحضير الخلطة السحرية، عن طريق بعض المواد المتوفرة في المنزل، والتي تتكون من سائل تنظيف «خاص بالمواعين»، معلقة خل، وأخيرًا معلقة خميرة «بيكربونات»، دون إضافة أي نقطة ماء، وإسفنجة أو قطعة من القماش.

مكونات الخلطة السحرية لتنظيف الخشب بدون ماء

ولتحضير الوصفة التي يمكن من خلالها إزالة الدهون والأتربة من خشب الأثاث المنزلي تتم كالآتي:

- نحضر إناء فارغ حتى يتم خلط المكونات به.

- إضافة معلقة كبيرة من سائل التنظيف، ومن ثم معلقة كبيرة من الخميرة وتزويدها بالخل، على حسب كمية الخشب المراد تنظيفها.

- يتم تقليب وخلط المكونات حتى تتفاعل مع بعضها البعض.

- استخدام الإسفنجة في تنظيف الخشب من الدهون.

ما يقرب من 7 دقائق يتم خلالها غسل المنطقة المراد تنظيفها جيدًا، حتى تعود جديدة مرة أخرى، وبعد الانتهاء من تنظيفها يتم استخدام قطعة من القماش ومسح المنطقة جيدًا لامتصاص السوائل الباقية على سطح الأثاث الخشبي، وتكرارها في جميع المناطق المراد تنظيفها.