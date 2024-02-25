أستاذ قلب: الدهون المتحولة ترفع نسب الوفيات بنسبة 8.39%

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ القلب بطب قصر العيني، إنّ الدهون المتحولة تهدد بزيادة الإصابة بأمراض القلب الوعائية، لافتا إلى زيادة نسب الوفيات إلى 8.39% بسبب الدهون المتحولة.

نسب الدهون المتحولة

وأضاف أستاذ القلب بطب قصر العيني عبر موقع «zoom»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بدأتا الاهتمام بموضوع النسب المتحولة خاصة في الأغذية المحفوظة، حيث يجب كتابة نسبة الدهون المتحولة على عبوة الأكل الصناعي، ولا يسمح للدهون المتحولة بنسبة أكثر من 1% في الطعام، ويسمح لكل عبوة 2 جرام دهون متحولة فقط لكل 100 جرام في كل عبوة.

مشكلات تسببها الدهون المتحولة

وشرح الحديدي، أنّ المشكلات التي تسببها الدهون المتحولة تتمثل في أنّها تقلل الكوليسترول النافع في الجسم، وتزيد الكوليسترول الضا، ما يؤدي إلى ترسبات في شرايين القلب ما يؤدي إلى حدوث نوبات قلبية يسبب ضعف عضلة القلب مصحوبا بجلطة أو توقف عضلة القلب نهائيا، وتسبب مشكلات أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، ومشكلات في شرايين المخ.