احذر منعها.. 5 مخاطر صحية للانقطاع عن تناول الدهون

يراود حلم الوزن المثالي كل من يعانون من زيادة الوزن، وقد يلجأ بعضهم إلى الامتناع عن تناول الدهون نهائيًا؛ رغبة منهم في فقدان الوزن سريعًا ما يعرض صحتهم للخطر، لأن نقص نسبة الدهون الصحية في الجسم يؤثر على نسبة الفيتامينات، وبالتالي تزاد فرص الإصابة بالأمراض، بحسب ما ذكره موقع «مايو كلينيك» الطبي.

فوائد تناول الدهون الصحية

من الفوائد المهمة لتناول الدهون الصحية، تعزيز صحة الجهاز العصبي وصحة المخ، بحسب ما أوضحته الدكتورة ليندا جاد الحق لـ«الوطن»، كما تساعد على امتصاص الفيتامينات الضرورية للجسم مثل «د وك وأ»، فضلًا عن دورها في المساعدة على التئام الجروح.

وأضافت أن هناك مخاطر عديدة قد يتعرض لها الجسم عند الامتناع تمامًا عن تناول الدهون الصحية، منها:

مخاطر الامتناع عن تناول الدهون

- ضعف كفاءة عمل جهاز المناعة، ما يعرض الجسم لسهولة الإصابة بالفيروسات والأوبئة.

- عدم التئام الجروح بسهولة، لأن الدهون تلعب دورًا كبيرًا في تجديد أنسجة الجسم وتسريع إلتئام الجروح.

- يؤدي نقص الدهون في الجسم إلى خلل في عمل الهرمونات، نتيجة نقص الفيتامينات اللازمة لتنظيم عمل جهاز الغدد الصماء الذي ينتج الهرمونات.

- نقص الفيتامينات الهامة للجسم، ما يؤدي إلى سقوط الشعر وألم العضلات، والإصابة بالاكتئاب، وتورم اللثة.

- يعمل قلة تناول الدهون أو قطعها إلى حدوث قصور في عمل البنكرياس وإلتهاب الأمعاء.

وأشارت جاد الحق، إلى مجموعة من مصادر الدهون الصحية التي ينبغي تضمينها ضمن وجبات اليوم، منها الأسماك الدهنية كالسلمون، وزيت الزيتون والمكسرات مثل اللوز والبندق.