سعر فرن غاز في الأسواق المختلفة.. ماركات متعددة بشكل يناسب الجميع

سعر فرن الغاز تهتم بمعرفته كثير من ربات المنازل التي تحب البحث عن التجديد والتوفير، وأيضا المقبلات على الزواج، لتوفير مساحة في المطبخ الخاص بمنزل الزوجية، وانتشرت بوتجازات البيلت إن كما يطلقون عليها الفترة الأخيرة، نظرا لميزاتها العديدة التي لا تسبب جفاف الأطعمة أثناء التسوية، حيث توفر بعض من الرطوبة، كما تحتوي علي مروحة لتوزيع الحرارة بشكل جيد، وكثير من الأنواع تم تزويدها بخاصية التنظيف الذاتي ما يوفر الراحة ووقت التنظيف.

ونظرا لتوفيرها الوقت والجهد والمساحة، نعرض فيما يلي سعر فرن غاز وفقا لما كشفته أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

سعر فرن غاز

وتختلف سعر فرن غاز وفق كل نوع ومساحته وإمكانياته، وتأتي كما يلي:

سعر فرن غاز مدمج ماركة بوش Serie 2 90 x 60 سم، VGD011BR0M المقاوم للصدأ يصل إلى 45 أف جنيه

سعر فرن غاز اريستون بيلت إن بشواية -75 لترا -فضي، بسعر يصل إلى 32 ألف جنيه.

فرن غاز أمان ويوجد به شويه كهرباء فرانك إيطالي أصلي 90 سم بسعر يصل إلى 49 ألف جنيه.

Bompani Built-in Gas Oven- فرن غاز 90 سم بسعر يصل إلى نحو 41 ألف جنيه.

سعر فرن جديد elba 90cm غاز بقيمة تصل إلى نحو 40 ألف جنيه.

أريستون فرن غاز بيلت إن بشوايه كهرباء 75 لتر فضي – موديل GA3124IXA1، بسعر يصل إلى نحو 29 ألف جنيه.

فرن غاز فريش بسعر يلص إلى نحو 8500 جنيه.

فرن غاز هانز 60 سم بلت إن - Gas Oven Built In بسعر يصل إلى 19500 جنيه.

كيف أختار فرن غاز؟

وهناك بعض القواعد التي يجب مراعاتها عند اختيار فرن غاز وقت الشراء، أبرزها التأكد من أنّه يوفر خاصية التسخين بإنتاج حراري مرتفع، إضافة إلى ضرورة وجود تحكم دقيق في درجة الحرارة من أجل طهي أكثر دقة.

وعند الشراء يجب أن تبحث عن المواقد ذات الشعلات المتعددة لتكون مناسبة لاحتياجاتك المتعددة في الطهي، كما يجب أن تتأكد من أنّ فرن الغاز يناسب مساحة مطبخك حتى لا تندم فيما بعد وتبحث عن بيعها بعد الشراء وهو ما يعرضك للخسارة.

اختر النوع الذي يوجد به خيارات التنظيف الذاتي والرفوف الإضافية، فذلك يجعل الصيانة والطهي أسهل.

وينصح خبراء وتجار الأجهزة الكهربائية، بشراء فرن الغاز لأنها أكثر قدرة وتوفير في استهلاك الطاقة وبالتالي يجعل فاتورة الكهرباء مناسبة، ولا تكون مرتفعة القيمة بشكل شهري.

أنواع الفرن الغاز

توجد بعض الأنواع من أفران الغاز المدمجة وأفران الكهرباء المدمجة، التي تنتمي للعديد من شركات التصنيع والماركات المعروفة في الأسواق مثل فريش ولاجيرمانيا وبيكو.

- فرن غاز بلت إن أوشن، بشواية، 54 لترا، ستانلس ستيل - OGVOF 64 I R SV: يصل سعرها إلى 20 ألفا و400 جنيه.

- فرن غاز بلت إن يونيون إير، 70 لترا، ستانلس ستيل - BO66S119SFAL: يصل سعره إلى 10 آلاف و115 جنيها.

- فرن غاز بلت إن يونيون إير، ستانلس ستيل - BO66G119CSFOSAL: يصل سعره إلى 11 ألفا و425 جنيها.

- فرن غاز بلت إن ناردي بشواية، سعة 67 لترا، ستانلس ستيل - FGX08XN مع مسطح غاز بلت إن، 4 شعلة، فضي - SCG40 AVX: يصل سعره إلى 17 ألفا و999 جنيها.

- فرن غاز بلت إن ناردي، سعة 67 لترا، ستانلس ستيل - FGX06XN: يصل سعرها إلى 16 ألفا و999 جنيها.

- فرن غاز بلت إن اوشن بشواية، 97 لترا، ستانلس ستيل - OGVOF 94 I R SV: يصل سعرها إلى 33 ألفا و999 جنيها.

- فرن غاز بلت إن فولجور بشواية، 91 لترا - OF GG M94 XL T مع مسطح غاز بلت إن، 90 سم، 5 شعلة - HFG90PSM5BFT: يصل سعرها إلى 59 ألفا و584 جنيها.

- فرن فاز بلت إن فولجور بشواية، 91 لترا - OF GG D95 S XL 2T مع مسطح غاز بلت إن، 90 سم، 5 شعلة - HFG90LG5BFT: يصل سعرها إلى 67 ألفا و792 جنيها.

- فرن غاز بلت إن فولجور، بشواية، 58 لترا، ستانلس ستيل - OF GG M64 T: يصل سعرها إلى 36 ألفا و600 جنيه.

- فرن كهربائي بلت إن فولجور بشواية، 65 لتر - OFEEM64XLT مع مسطح كهربائي بلت إن، 60 سم، 4 شعلة - HFCER644HLTC: يصل سعرها إلى 47 ألفا و710 جنيهات.