«الطيران» تعلن الانتهاء من تجهيزات مؤتمر المطارات 2024

أعلنت قيادات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بقيادة المهندس محمد سعيد محروس، عن انتهاء كافة إجراءات استقبال ضيوف مصر المشاركين في مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات، المقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير حتى 1 مارس 2024، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومعالي وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.

توفير الإجراءات اللوجيستية

ووفرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، كافة الإجراءات اللوجيستية، لاستقبال ضيوف مصر، وتزينت شاشات العرض المنتشرة بصالات السفر والوصول، بشعارات المؤتمر والمعرض، للترحيب بضيوف مصر، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لأبناء القارة الأفريقية القادمين من مختلف دول القارة السمراء، بحضور ومشاركة علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، واللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر والمعرض، حيث يتم الآن عرض الإعلانات الترويجية للمؤتمر والمعرض، على الشاشة خماسية الأبعاد المتواجدة بين صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي لتكون في مواجهة الضيوف خلال فترة تواجدهم بمطار القاهرة الدولي.

وأعلن الملاح خالد الألفي رئيس اللجنة الفنية والتنظيمة والمالية للمؤتمر، إنتهاء جميع التجهيزات الخاصة بإستقبال اللجنة التنظيمية إستعدادا لبدء الإجتماعات التحضيرية، لعرض ماتم تنفيذه على أرض الواقع، وذلك بحضور قيادات إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيادة حنان بدور، وقيادات إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي .

‎يناقش مؤتمر المجلس الدولي للمطارات، الذي تستضيفه القاهرة، تحت عنوان «المطارات قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة» عددًا من الموضوعات الهامة والحيوية لتطوير المطارات في القارة الإفريقية.‎

وتناول جلسات عمل المؤتمر أهمية الاستراتيجية للمطارات كدعامة للتطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة ودور المطارات في تحقيق الاستدامة في ظل وجود التحديات المالية، وأهمية تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، كما يناقش المؤتمر الاستثمار في البنية التحتية للمطارات.