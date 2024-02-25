ضبط 80 مخالفة تموينية في حملات على أسواق ومخابز الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط نحو 80 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، بعد أن تم عمل حملات على مختلف المراكز، وتم تحرير محاضر بالمخالفات.

حملات تموينية على أسواق ومخابز الدقهلية

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم تكليف حملات من مديرية التموين من إدارة الرقابة التجارية، وقسم البيوع التجارية بإدارة مركز ميت غمر، وفي «المنزلة، جمصة، نبروة، مركز ميت غمر، تمى الأمديد».

ضبط 80 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأضاف السيد دايرة، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط نحو 80 محضرا في الأسواق والمخابز بالدقهلية، وجاءت كالآتي:

محضر عدم نظافة أدوات العجين.

محضر عدم وجود قائمة بيانات.

14 محضرا لعدم المطابقة للمواصفات.

7 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

9 محاضر تصرف دقيق بقيمة 69 شيكارة.

24 محضر نقص وزن.

6 محاضر عدم إعلان عن الإسعار.

4 محاضر سلع مجهولة المصدر.

2 محضر ذبح خارج السلخانة.

3 محاضر سلع منتهيه الصلاحية.

5 محاضر عدم وجود شهادة صحية .

1 محضر تجميع سلع تموينية ( تاجر تموينى).

عدد 1 محضر تصرف في سلع تموينية ( تاجرتموينى).

عدد 2 محضر تجميع سلع مدعمة ( اسطوانات غاز بوتاجاز