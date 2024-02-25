ينتظر جمهور الفنانة نيللي كريم عرض مسلسلها الرمضاني فراولة والذي ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية لذلك يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل فراولة بطولة نيللي كريم رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

ويعرض مسلسل فراولة خلال شهر رمضان على قناة dmc حسبما كشفت القناة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، إذ نشرت البوستر الدعائي معلقة: انتظروا النجمة نيللي كريم ومسلسل فراولة في رمضان شهر الفرحة حصريًا على dmc.. دراما المتحدة.

أحداث مسلسل فراولة

وتدور أحداث مسلسل فراولة حول ابنة بواب محترفة في قراءة الفنجان تسعى إلى أن تنتقل إلى حياة أفضل وبالفعل تصبح سيدة مجتمع من خلال العديد من المواقف الكوميدية تتخللها رحلة الصعود.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، مصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبدالملك.