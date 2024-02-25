مسلسلات رمضان 2024.. أحمد فهيم يتعاون مع نيللي كريم في مسلسل «فراولة»

يشارك الفنان أحمد فهيم، في دراما رمضان 2024، بمسلسل «فراولة»، بطولة الفنانة نيللي كريم، ليكون بذلك التعاون الثاني بينهما على التوالي.

وتعاون الفنان أحمد فهيم مع نيللي كريم، للمرة الأولى من خلال مسلسل جرى عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل فراولة

يقدم الفنان أحمد فهيم في مسلسل فراولة شخصية كوميدية، وأبطاله نيللي كريم وحجاج عبدالعظيم، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.