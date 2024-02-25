رمضان 2024.. «WATCH IT» تكشف كواليس جديدة عن نيللي كريم في مسلسل فراولة

كشفت منصة «WATCH IT»، عن كواليس جديدة لمسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، والتي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الكوميديا تسيطر على أجواء فراولة قبل عرضه

وسيطرت الكوميديا على صور كواليس مسلسل فراولة، أثناء تصوير المشاهد، التي جمعت كل من نيللي كريم وشيماء سيف وأحمد فهيم، إذ ينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الكوميدية، في إطار 15 حلقة، ويعرض في الجزء الثاني من الماراثون الرمضاني، حسبما كشفت بطلة العمل نيللي كريم.

تفاصيل دور نيللى كريم بمسلسل فراولة

وتجسد الفنانة نيللى كريم، شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة فقيرة، قارئة فنجان، وابنة حارس أحد العقارات، وتنقلب بعدها حياتها وتنجح في أن تصبح سيدة أعمال لها شان كبير.

مسلسل فراولة، من بطولة نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، صدقي صخر، دنيا سامي، علا رشدي، لبني ونس، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد علي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.