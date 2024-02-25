استشاري غدد: صلاحية استخدام الساعات الذكية في قياس السكر لم تثبت حتى الآن

علّق الدكتور إيهاب مفيد، استشاري السكر والغدد الصماء، على تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام الساعات الذكية في قياس سكر الدم، قائلا: «بعض الأجهزة تم الموافقة عليها، وأجهزة أخرى لم يتم الموافقة عليها، فهذا النوع من الأجهزة يجب أن يكون دقيقا، حيث يعتمد عليها المرضى الذين يحصلون على الأنسولين».

وأضاف «مفيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية: «يمكن قبول فارق بحوالي 10% بين كل جهاز وآخر، أو معمل وآخر، وإذا زاد الفارق عن هذه النسبة فإن النتيجة لن تكون مقبولة، ويمكن السماح بنسبة 15% بحد أقصى».

استخدام الساعات الذكية في قياس سكر

وتابع استشاري السكر والغدد الصماء: «بالنسبة للساعات الذكية واستخدامها في قياس سكر الدم، فإنها لم تثبت صلاحيتها حتى الآن».

وذكر، أنّ الأجهزة الموجودة حاليا في المنزل المستخدمة في قياس السكر بالدم دقيقة، ويعتمد عليها الأطفال الذين يحصلون على جرعات أنسولين بصورة متقطعة.