الإعلامية هبة جلال: نجل هاني الناظر يكمل مسيرة والده بعد وفاته

قالت الإعلامية هبة جلال إن وفاة الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، أحزنت الناس على منصات السوشيال ميديا، فقد وُصف في أوساط كثيرة بأنه «طبيب بدرجة إنسان».

الراحل ترك آلاف الذكريات الجميلة والإيجابية

وأضافت «جلال»، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «تحدث الناس عن أثره الطيب وكيف ترك آلاف الذكريات الجميلة والإيجابية، فهناك من يقول إنه ساعده في العلاج وآخر يقول إن الطبيب الراحل أرسل له روشتة بالمجان».

اللي خلف مامتش

وتابعت: «اللي خلف مامتش، لا أتذكر في الفترة الماضية، أن شخصية عامة توفيت أو طبيب توفي وحزن الناس من أجله بهذا الشكل، أما ابنه فقد فاجأ المتابعين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد نشر صورة له ولوالده وقال معلقا عليها إن مشواره سيظل مستمرا، وطلب من متابعيه الذين لديهم أي سؤال أن يكتبه في التعليقات حتى يجيب عليها».