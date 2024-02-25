شبورة مائية تضرب مدن القناة صباح الاثنين.. ضبابية على هذه الطرق

قال بيان رسمي للشبكة الوطنية والسلامة العامة في مدن القناة، إن شبورة مائية تتعرض لها مدن القناة خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع شبورة على المدن الساحلية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف بيان الشبكة الوطنية في مدن القناة، أنه من المتوقع أن يسود غداً طقس مائل للحرارة نهاراً شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، متوقعا أن تكون درجة الحرارة غداً العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

أماكن الشبورة في مدن القناة

وقال البيان، إن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، محذرة المواطنين بضرورة الحيطة والحذر خلال التحرك في الساعات الأولى من الصباح.

كما ناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم التحرك حال وصول الشبورة إلى الضباب وانعدام الرؤية الأفقية على الطرق لعدم وقوع أي حوادث مرورية.

رفع درجة الطوارئ

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الطوارئ خلال الساعات الأولى من الصباح إلى القصوى لحين تلاشي الشبورة، موجها بربط غرف العمليات الفرعية في جميع المراكز والمدن بالغرفة الرئيسية للتحرك حال وجود الطوارئ.