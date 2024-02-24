حالة الطقس غدا الأحد.. تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للرمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في حالة الطقس غدا، التي تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا نصحت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر واتباع كل التعليمات المرورية.

نصائح لتجنب الشبورة

قدمت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح لتفادي مخاطر الشبورة أثناء القيادة وهي كالتالي:

- القيادة بهدوء.

- التوقف عن قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى.

- استخدام الكلاكس على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

ونصحت الإدارة العامة للمرور باتباع الإرشادات الآتية أثناء القيادة في الشبورة.

- استخدام المساحات الزجاجية بصفة مستمرة.

- ضرورة الالتزام بتعليمات المرور.

- تشغيل أنوار الانتظار.

- السير على سرعة تسمح بالرؤية.