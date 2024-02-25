هيئة الأرصاد تحذّر من ارتفاع درجات الحرارة في طقس الأيام المقبلة

في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية، وابتعاد قيم الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حذّرت الهيئة العامة للأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.

تحذير من ارتفاع في درجات الحرارة

ووجّهت الأرصاد الجوية في بيان تفصيلي، عدة تحذيرات من طقس وارتفاع درجات حرارة الأيام المقبلة، حيث تشهد مدن ومحافظات البلاد ارتفاعا ملحوظا في قيم الحرارة، خاصة مع تقدم فترات النهار بقيم أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت، حيث تمثل ذروة فصل الشتاء، والارتفاع المتوقع سيكون بقيم تتراوح بين 4 لـ5 درجات مئوية.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّ جميع أنحاء البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية حارة وشديدة الحرارة أحيانا، تزامنا مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة.

درجات الحرارة الصغرى اليوم

القاهرة 14

6 أكتوبر 13

بنها 14

دمنهور 14

وادي النطرون 13

كفر الشيخ 14

المنصورة 14

الزقازيق 14

شبين الكوم 13

طنطا 14

دمياط 14

بورسعيد 15

الإسماعيلية 12

السويس 12

العريش 9

رفح 9

رأس سدر 12

نخل 7

كاترين 3

الطور 14

طابا 13

شرم الشيخ 16

الإسكندرية 13

العلمين الجديدة 12

مطروح 11

السلوم 11

سيوة 9

رأس غارب 14

الغردقة 15

سفاجا 14

مرسى علم 16

شلاتين 17

حلايب 16

أبو رماد 16

رأس حدربة 17

الفيوم 9

بني سويف 9

المنيا 10

أسيوط 10

سوهاج 11

قنا 13

الأقصر 14

أسوان 15

الوادي الجديد 10

أبوسمبل 16