توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة تصل حد الضباب ورياح مثيرة للرمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة والظوهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ويكون دافئًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وحذرت الأرصاد من انتشار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تكون كثيفة أحيانا وتصل حد الضباب على بعض المناطق.

وذكرت أنه قد تنشط الرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة على مناطق من جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة غدًا الأحد 25-2-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة يوم الاثنين 26-2- 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

- شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 27-2-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.