طقس الأسبوع.. أمطار وانخفاض الحرارة 4 درجات وظاهرة حتى 2 مارس

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، فرص سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 30% على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية والتي تربط بين القاهرة والوجه البحري.

وحول حالة الطقس الأيام المقبلة تشهد المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات، بداية من يوم السبت 2 مارس، وذلك عقب ارتفاعها إذ تسجل 28 درجة على القاهرة الكبرى يوم الجمعة 1 مارس.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

كما تشهد البلاد استمرار ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة حتى يوم 2 مارس على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا.

درجات الحرارة في المحافظات الأيام المقبلة

وحول درجات الحرارة في المحافظات يوم الثلاثاء 27 فبراير جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري، العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى، 26 درجة والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى، 23 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد العظمى، 27 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 28 فبراير

القاهرة والوجه البحري، العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى، 26 درجة والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى، 25 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد، العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة يوم الخميس 29 فبراير

القاهرة والوجه البحري، العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء، العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد، العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد، العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 1 مارس

القاهرة والوجه البحري، العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء، العظمى، 30 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد العظمى، 30 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد، العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة يوم السبت 2 مارس

القاهرة والوجه البحري، العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الغربية، العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء، العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد، العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد، العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.