إصابة لاعب الأهلي بارتجاج في المخ وكسر بالأنف

تعرض مصطفى أبو الخير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، لإصابة قوية، خلال مشاركته رفقة فريق الشباب، مساء اليوم، أمام الاتحاد السكندري بدوري الجمهورية.

وتواجد مصطفى أبو الخير رفقة قائمة الأهلي لمواجهتي شباب بلوزداد الجزائري، ومباراة ميدياما الغاني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

عاد «أبو الخير» لفريق الشباب مواليد 2003، وعقب عودة فريق الأهلي من غانا، وذلك من أجل المشاركة أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

إصابة مصطفى أبو الخير في مباراة الاتحاد السكندري

وتعرض مصطفى أبو الخير وخلال مباراة الأهلي والاتحاد بدوري الجمهورية، التي أقيمت بفرع النادي الأهلي في مدينة نصر، للإصابة بارتجاج في المخ، وكسر بالأنف.

تصعيد مصطفى أبو الخير للفريق الأول

ويلعب مصطفى أبو الخير في فريق مواليد 2003، وجرى تصعيده مؤخرا للفريق الأول، باختيار من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.