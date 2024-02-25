مجموعة الأهلي.. واقعة اعتداء تشعل الجدل في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

غضب عارم تشهده أروقة نادي شباب بلوزداد الجزائري، بعد تصرف مثير من قبل البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني للفريق، خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما ظهر في مشهد هز مواقع التواصل الاجتماعي، بين رفض وتبرير لتصرف المدرب تجاه لاعبه.. فماذا حدث؟

مدرب شباب بلوزداد حاول الاعتداء على لاعبه قديورة

البرازيلي باكيتا ظهر في لقطة مصورة، أثناء تهديد لاعبه عدلان قديورة، بالتعدي عليه بزجاجة عصير، كرد فعل على احتجاج الأخير على قرار فني من المدرب، الأمر لاقى ردود فعل غاضبة بالجملة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من جماهير شباب بلوزداد، الذين أعربوا عن رفضهم لهذا المشهد جملة وتفصيلًا.

لماذا حاول مدرب شباب بلوزداد الاعتداء على لاعبه في لقاء يانج أفريكانز؟

فيديو الاعتداء صال وجال مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبَا بتعليقات تهاجم المدرب، الذي حاول الاعتداء على لاعبه، ولم يتماسك أعصابه ويلتزم ضبط النفس داخل الملعب، إذ طالبوا بمعاقبته، خاصة أن تلك الواقعة تزيد من الضغوط على فريق شباب بلوزداد، الذي يعاني من تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة، وضياع حلم التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

غضب باكيتا خرج عن السيطرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي مني خلاله بهزيمة ساحقة من يانج أفريكانز، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فقط، بينما يقف الأهلي في الصدارة وخلفه يانج أفريكانز.