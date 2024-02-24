عاجل.. مفاجأة مدوية من كاف تنقذ الأهلي من ورطة كبيرة

فجر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إيقاف ثنائي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، في مباراة يانج أفريكانز التنزاني المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، في إطار الجولة السادسة والأخيرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024، وذلك بعدما تردد عن تعرضهما للإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

ووفقا لتقارير «كاف» بشأن مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بنسخة الموسم الجاري، فإن الأحمر خاض 7 لقاءات، بداية من دور الـ32 أمام سان جورج الإثيوبي وحتى الجولة الخامسة بمرحلة المجموعات أمام ميدياما الغاني.

وخلال اللقاءات السبعة للنادي الأهلي بدوري الأبطال، فإن لاعبي المارد الأحمر حصلوا على 12 بطاقة صفراء، واحدة بدور الـ32 لمروان عطية، و11 بطاقة بدور المجموعات «2 ياسر إبراهيم، 2 مروان عطية، 2 محمد هاني، 1 صلاح محسن، 1 علي معلول، 1 كريم نيدفيد، 1 محمد عبد المنعم، 1 أفشة».

ووفقا للائحة دوري أبطال أفريقيا فإن إيقاف أي لاعب ببطولة دوري أبطال أفريقيا سيكون بعد حصوله على 3 إنذارات، وليس إنذارين كحال باقي النسخ السابقة من البطولة، وهو ما تم تطبيقه على مروان عطية وغاب عن لقاء ميدياما نتيجة حصوله على 3 بطاقات صفراء، بينما ياسر إبراهيم ومحمد هاني لم يتعرضوا للإيقاف - كما يقال، بحسب لائحة «كاف» وتقرير مباريات الأهلي أمام منافسيه في هذه النسخة، حتى الآن.

وسيكون جميع لاعبي الأهلي متاحين لمباراة يانج أفريكانز التنزاني يوم الجمعة المقبل بالجولة السادسة، عدا ياسر إبراهيم لغيابه بسبب الإصابة وليس الإيقاف كما يقال، فيما يعود مروان عطية بعد إنتهاء إيقافه وتطبيق العقوبة عليه.

يذكر أن ياسر إبراهيم تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة أمس أمام ميدياما، وسيغيب ما يقرب من أسبوعين عن النادي الأهلي.

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