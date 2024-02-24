6 نجوم خارج قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر| عاجل

بات 6 نجوم خارج قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر المقرر له يوم 8 مارس المقبل بالسعودية، الذي يتنافس فيه القطبان على لقب نسخة موسم 2022-2023، ما يضع السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر، والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض في مأزق قبل القمة.

إصابات الأهلي قبل القمة

وتأكد غياب 3 لاعبين عن النادي الأهلي في مواجهة الزمالك بقمة كأس مصر بسبب الإصابات، وهم محمد الشناوي لمعاناته من إصابة بالكتف وسيغيب 3 أشهر، والمالي أليو ديانج للإصابة بالركبة، ويغيب شهر ونصف.

أما ثالث اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك فهو المدافع محمود متولي، بسبب معاناته من إصابات متكررة مؤخرا، إذ لم يشارك بأي مباراة رسمية هذا الموسم.

إصابات الزمالك قبل القمة

داخل نادي الزمالك، تأكد غياب 3 لاعبين أيضا عن الأبيض أمام الأهلي، وهم محمود حمدي الونش، الذي يعاني من إصابة بقطع بالرباط الصليبي، ومحمد عبد الشافي، لمعاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي إبراهيما نداي الجناح الأيسر، بسبب معاناته من مزق في العضلة الضامة.

وكان الأهلي قد خاض مباراة، أمس، أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا وفاز بهدف نظيف، فيما يلعب الزمالك غدا أمام أبو سليم الليبي بالكونفدرالية الإفريقية.

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