محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان لعام 1445

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان، نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ عقب صلاة المغرب مباشرة، وقدم التهنئة لأبناء محافظة كفر الشيخ، بهذه الذكرى العطرة.

الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام الوعظ، والشيخ على حمدون، مدير إدارة أوقاف غرب كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

الدروس المستفادة من تحويل القبلة

وتضمنت الاحتفالية، تلاوة قرآنية، بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ثم كلمة للشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف، حول فضل ليلة النصف من شعبان، والدروس المستفادة من تحويل القبلة، والتي تُعد حدثاً تاريخياً في الإسلام.

وقدم للحفل الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، وقد اختتم الحفل بالابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ إبراهيم صلاح خليفة.