مسابقة فنية لتدريب الطلائع على صناعة الفوانيس في مراكز شباب كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب بيلا التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ المسابقة الفنية في الأشغال اليدوية للنشء خلال شهر فبراير الجاري بمراكز الشباب التابعة بمشاركة 25 طليع وطليعة بمركز شباب إبشان، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تصعيد الأعمال الفنية الفائزة لتخضع للجنة التحكيم بالمديرية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماماً كبيراً بملف تنمية المواهب الإبداعية ودعمها بتقديم كافة الإمكانيات بمراكز الشباب، لافتاً أنّ المسابقة التي تُنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية مستمرة على مستوى الإدارات الفرعية، ويتم تصعيد الأعمال الفنية الفائزة لتخضع للجنة التحكيم بالمديرية لتقييمها وإعلان الفائزين بالمسابقة على مستوى المحافظة.

تدريب الطلائع على صناعة الفوانيس وزينة شهر رمضان

وتضمنت الورشة تدريب الطلائع على صناعة الفوانيس وزينة شهر رمضان، بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، وقدمتها سمر متولي، مدربة الأشغال اليدوية والحرفية، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، وتنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.