إصابات إسرائيلية خطيرة في اليوم الـ142 للحرب على غزة

كشف مستشفى سوروكا بمدينة النقب الإسرائيلية عن استقبال 10 إصابات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بينهم 4 في حالة خطيرة نتيجة المعارك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

دعوة تثير جدلا واسعا في إسرائيل

وتعيش إسرائيل أوقاتا عصيبة بعد دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك محاصرة الكنيست الإسرائيلي «البرلمان» 3 أسابيع بنحو 50 ألف مواطن إسرائيلي من أجل الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل العمل على إخلاء الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية والذي يزيد عددهم عن أكثر من 130 شخصا.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين مع استمرار الحرب

وارتفع أعداد شهداء فلسطين إلى أكثر من 29 ألفا و500 شخص مع مرور أكثر من 140 يوما على الحرب، فيما سقط من الجيش الإسرائيلي أكثر من 575 جنديا من مختلف الرتب.