القنوات الناقلة لمسلسل مليحة بطولة دياب رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا عن الماراثون الرمضاني والذي يشارك فيه عدد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل مليحة، ويبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل مليحة بطولة دياب.

القنوات الناقلة لمسلسل مليحة بطولة محمد دياب رمضان 2024

ومن القنوات الناقلة لمسلسل مليحة بطولة دياب قناة CBC، والتي أعلنت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام موعد عرض المسلسل بنشر البوستر الدعائي معلقة: انتظروا كوكبة من أقوى النجوم في مسلسل مليحة على CBC في رمضان شهر الفرحة.. دراما المتحدة.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين، دياب، علي الطيب، ماجدة زكي، أمير المصري، الفلسطينية سيرين خاس، حنان سليمان، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.