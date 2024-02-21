مؤلفة مسلسل مليحة لـ«الوطن»: استعنا بممثلة فلسطينية لإعطاء مصداقية للعمل

اختار صناع مسلسل مليحة، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، لدور البطولة أمام الفنان دياب، حيث تقدم شخصية مليحة التي تدور حولها الأحداث.

سبب اختيار فنانة فلسطينية لمسلسل مليحة

وعن هذا الأمر قالت مؤلفة العمل رشا عزت الجزار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن اختيار الفنانة الفلسطينية سيرين خاس لتقدم دور الفتاة الفلسطينية مليحة كان لإعطاء مصداقية أكثر للعمل، حيث قالت «تم اختيار الفنانة الفلسطينية سيرين خاس لإعطاء مصداقية في اللغة والأداء التمثيلي والمهمومية بالقضية».

كما أكدت رشا الجزار بأن العمل لا يضم فقط سيرين خاس، ولكنه أيضا يضم أربعة فنانين من الأردن لنفس السبب، حتى يكون هناك اتقان للغة وإعطاء شعور للمتلقي بالمصداقية والواقعية.

يذكر أن مسلسل مليحة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم دياب وسيرين خاس وميرفت أمين وماجدة زكي وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف رشا عزت الجزار واخراج عمرو عرفة.