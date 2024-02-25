آخرها مسلسل مليحة.. هكذا دعمت «المتحدة» القضية الفلسطينية في رمضان

دائمًا ما تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال الأعمال الدرامية التي تُطرح عبر قنواتها أو من خلال منصة watch it الإلكترونية، ويظهر ذلك جليًا خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، إذ يعد مسلسل مليحة الذي تطل من خلاله الفنانة الفلسطينية سيرين خاس لأول مرة على الجمهور المصري، بمثابة رسالة محبة وتقدير للشعب الشقيق.

وقبل مسلسل مليحة المقرر عرضه في رمضان 2024، أظهرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، دعمها لقطاع غزة في ظل الاجتياح الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من خلال مشاهد صريحة في عدد من الأعمال الفنية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

مسلسل مليحة 2024

مسلسل مليحة الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2024، يتطرق إلى القضية الفلسطينية، من خلال الشابة مليحة التي تركت فلسطين وأسرتها وهي طفلة صغيرة، وتقرر العودة في ظل صعاب كثيرة تواجهها حتى تلتقي بالضابط المصري أدهم، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة، من أبطاله دياب وميرفت أمين وأشرف زكي وحنان سليمان وتأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل حالة خاصة «رام الله»

ومن المسلسلات التي دعمت القضية الفلسطينية، مسلسل حالة خاصة الذي طُرح في يناير الماضي على منصة «واتش إت» الرقمية، من خلال أحد المشاهد التي ذهبت فيها الممثلة هاجر السراج «رام الله»، للعمل في إحدى المكتبات لشراء رواية أعراس آمنة للشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصرالله، وكانت تحمل حقيبة على شكل خريطة فلسطين ومكتوب عليها «رام الله».

مسلسل زينهم

وفي مسلسل زينهم، حرص صناع العمل على دعم فلسطين، من خلال إظهار خريطتها بشكل مباشر، كما استعان الممثلون بملابس تحمل بعض التفاصيل لدولة فلسطين، وهو من بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف.