رمضان 2024.. الفنان علي الطيب يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل مليحة

أكد الفنان علي الطيب، أن مشاركته في بطولة مسلسل «مليحة»، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024، مسؤولية كبيرة عليه، لأنه العمل الأول الذي يتناول القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وينتظر مشاهدته عددا كبيرا من الجمهور سواء في مصر أو الوطن العربي.

تفاصيل مشاركة علي الطيب في مسلسل مليحة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجسد خلال الأحداث شخصية دكتور هشام هلال، وهو طبيب يعمل في تخصص النساء والتوليد بمستشفى في ليبيا، موضحا أن أحداث المسلسل تدور حول قصة أسرة فلسطينية، وتتناول الفترة ما بين عام 2002 حتى 2012 وما بعدها؛ لا سيما ما حدث معهم في فلسطين وكيفية دخولهم إلى مصر، بعد الهجوم على ليبيا.

وتدور أحداث مسلسل «مليحة» في إطار اجتماعي تشويقي حول أسرة «مليحة»، والتي تفر هاربة من القصف الإسرائيلي وتنتقل للعيش في ليبيا، وبعد فترة تقرر العودة لديارها في فلسطين عن طريق الحدود المصرية، ولكن تواجه عراقيل، لتكشف الأحداث عن العديد من المفاجأت.

أبطال المسلسل

مسلسل مليحة، من بطولة ميرفت أمين، دياب، علي الطيب، ماجدة زكي، أمير المصري، الفلسطينية سيرين خاس، حنان سليمان، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، ومن المقرر عرضه على احدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.