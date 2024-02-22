الناقدة خيرية البشلاوي: مسلسل «مليحة» من أهم الأعمال في الدراما العربية 2024

أوضحت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي، أن الموسم الرمضاني المقبل 2024، يشهد انتعاشة فنية كبير من خلال التنوع في الموضوعات التي تتم مناقشتها وطرحها هذا العام، لافتة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحرص خلال السنوات الماضية على إبراز الأعمال الوطنية وتقديمها للجمهور من خلال المائدة الرمضانية.

مسلسل مليحة من أهم الأعمال في الدراما الرمضانية

وأضافت «البشلاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموسم الرمضاني المقبل يشهد وجود مسلسل «مليحة»، وهو من أهم الأعمال في الدراما العربية لعام 2024، مشددة على أنه لم يجرؤ أحد من صناع الدراما العربية على تقديمها سوى مصر، موضحة أن المسلسل يتناول القضية الفلسطينية، ويسلط الضوء على مٌعاناة الشعب الفلسطيني وسبل مٌواجهته مع الاحتلال الإسرائيلي بحرب غير عادلة، وأنهكت جميع الأسس الإنسانية.

أحداث وأبطال المسلسل

تدور أحداث مسلسل «مليحة» في إطار تشويقي إنساني، حول قضية «مليحة»، التي تٌجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، التي تنتقل إلى العيش في ليبيا، لكنها بعد فترة تٌحاول العودة مرة أخرى إلى بلدتها في فلسطين من خلال معابر طريق الحدود المصرية، لتواجه تحديات جديدة في حياتها، وتجمعها الصُدفة بالضابط أدهم الذي يجسده الفنان دياب ليٌغير مسار حياتها.

مسلسل «مليحة»، من بطولة دياب، وميرفت أمين، وماجدة زكي، وحنان سليمان، وأمير المصري، وعلي الطيب، وأشرف زكي، والفلسطينية سيرين خاس، وعدد آخر من الفنانين من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا الجزار.