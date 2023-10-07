إنجازات 10 سنوات.. كيف تطور إنتاج الطاقة الكهربائية بإضافة 30 ألف ميجا؟

تمكن قطلع الكهرباء أن يمهد طريق التنمية بمختلف المجالات، فمنذ عام 2014، بدأت في تطوير الشبكات ونقل وتوزيع وإنتاج الكهرباء، ووضعها على رأس أولوياته وإطلاق مشروعات كبرى، وذلك لزيادة قدرة التوليد وتحديث البنية التحتية.

زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء

ووفقًا لوزارة الكهرباء، أن الزيادة الإنتاجية للطاقة الكهربائية وصلت لـ 30 ألف ميجاوات خلال عامي 2014 و2023، حيث كانت عام 2014 بنسبة 29 الف ميجاوات قدرة اسمية، متاح منها 24.4 الف ميجاوات فقط، ووصل عام 2023 بنسبة 59 الف ميجاوات.

تحقيق تشغيل اقتصادي لمحطات إنتاج الكهرباء

وأضافت الوزارة أنه تم الوفر في معدل استهلاك الوقود نتيجة تفريغ كامل قدرات محطات توليد كهرباء سيمنس على الشبكة القومية، كما أنه تم تحقيق تشغيل اقتصادي لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة "محطات توليد كهرباء سيمنس"، ورفع كفاءة التوليد المركب، وذلك من خلال الاعتماد على تفريغ كامل قدرات محطات توليد كهرباء سيمنس ونتيجة لتلك الأنماط تمكنت من الخفض في معدل استهلاك الوقود، ووفر في استهلاك الوقود بنسبة 20 % .