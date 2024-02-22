محافظ المنيا يتابع استدامة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية في 10 قرى

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لمتابعة استدامة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها بالمحافظة، خاصة الأسر المتضررة من كورونا، والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة.

تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للبرامج في مصر، الدكتور حسين رأفت مدير مشروع تحسين سبل العيش والغذاء وتمكين المرأة الريفية، هيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

قال المحافظ، إن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها بالمحافظة والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يشمل 110 قرى في 4 مراكز «أبوقرقاص- ملوي- مغاغة - العدوة»، مشيرًا إلى أن القرى مٌدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية.

تسخير الإمكانات لتحقيق الهدف من المشروع

أوضح الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للبرامج، أنه يتم متابعة القرى التي تم تنفيذ المشروعات داخلها للتأكد من استدامتها، مضيفا أن المرحلة الأولى شهدت إتاحة الفرصة ل2000 سيدة ريفية لتحقيق أفضل نظم للزراعة الذكية مناخيا وممارسات إدارة مرحلة ما بعد الحصاد ومبادئ الممارسات الزراعية السليمة وتقديم الدعم الفني والمالي من أجل تأسيس وتعزيز الشركات الصغيرة في المجالين الزراعي والغذائي.