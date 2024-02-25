تفاصيل انطلاق مسابقة الطالب المثالي في جامعة الزقازيق

شهدت جامعة الزقازيق، انطلاق مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة، للعام الجامعي الحالي 2023/2024، والتي تنظمها سنويا إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

تشكيل اللجنة العليا لاختيار الطالب المثالي والطالبة المثالية

وكان أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لاختيار الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2024/2023، برئاسة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسي

وخلال اليوم قامت اللجنة باختبار المتقدمين للمسابقة، والذين بلغ عددهم 42 طالبًا وطالبة من 21 كلية بالجامعة، وفق الشروط المعلنة، والتي تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسي، وفي انخراطه في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، وكذلك يتم تقييم الوعي الثقافي لدى الطالب، وذلك وفق عدد من المعايير.

كما ستعلن اللجنة العليا نتيجة المسابقة خلال أيام إذ سيجرى اختيار المراكز الثلاثة الأولى في الطالب المثالي والطالبة المثالية، ليمثلوا الجامعة في التصفيات النهائية على مستوى الجامعات المصرية بجامعة الفيوم بإجمالي 24 جامعة مشاركة، في الفترة من 27 حتى 30 أبريل 2024 القادم.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة كانت ختاماً لما سبقها من مسابقات على مستوى جميع كليات الجامعة الأمر الذي أهل الفائزين للتصفيات النهائية للحصول على لقب الطالب / الطالبة المثالية، إذ جرى اختبار الطلاب في المجالات العلمية والثقافية وفي الأنشطة الطلابية، كما كان لتقديرات الطلاب دور كبير في تقييمات اللجنة.